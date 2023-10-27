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В казанской школе №181 стартовали состязания по плаванию в память о погибших в зоне СВО
Соревнования по плаванию среди учащихся казанской многопрофильной школы №181 стартовали сегодня в образовательном учреждении. Состязания посвящены памяти погибших в ходе специальной военной операции отца Анатолия Григорьева и Владислава Мариненко.
«Школа была выбрана не случайно. Мы здесь собираемся содружеством пограничников Татарстана и даже хотим построить музей пограничной славы. Оба погибших были нашими хорошими друзьями. Они активно принимали участие в мероприятиях содружества, хотя один из них был морпехом (а не пограничником — прим. Т-и)», — поделился преподаватель и организатор ОБЖ школы.
Педагог добавил, что в музее пограничной славы, который содружество пограничников планирует открыть на базе школы, отдельная экспозиция будет посвящена отцу Анатолию и Владиславу Мариненко.
Сами соревнования начались с марша участников, установки флагов России, Татарстана и Содружества пограничников РТ, а также гимнов страны и республики в исполнении одного из учеников школы.
«Мы в школе хотим воспитать вас сильными и здоровыми. И хотелось бы, чтобы ваше детство не омрачалось войной, как бы страшно это ни звучало. Самое главное, что вы должны вынести из этих соревнований, — это стремление к победе. Нельзя останавливаться на достигнутом, и нужно всегда идти вперед и работать над собой», — обратилась к участникам состязании директор школы Дина Абдуллина.
Соревнования пройдут в трех возрастных категориях среди сборных классов школы. Победители получат грамоты, медали и кубки.
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