В казанской школе №17 Молодогвардейцы организовали показ 3D-музея СВО

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии РТ

В Казанской школе №17 активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели встречу с учащимися, представив деятельность Гуманитарного центра. В мероприятии приняли участие более 60 школьников. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Молодой Гвардии РТ.

Молодогвардейцы показали ребятам вспомогательные элементы, напечатанные на 3D-принтере, которые используются бойцами: нефопамницы, боксы для детонаторов, хвостовики, накольники для гранат и заряжайку для автомата Калашникова. Также школьники увидели окопные свечи и маскировочные сети. Особый интерес вызвали экспонаты, привезенные из зоны специальной военной операции: шевроны военнослужащих, тубус из-под 120-мм мины, фляга бойца с позывным «Ташкент» из Татарстанского батальона «Алга», гильзы различных калибров, медицинская аптечка и учебный дрон.

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии РТ

Активисты подробно рассказали о каждом предмете, его назначении и значимости для бойцов. Кроме того, старшеклассники посетили 3D-музей специальной военной операции, где с помощью виртуальных очков смогли увидеть разрушенные города, технику и вооружение, а также познакомиться с историей и героями СВО.

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии РТ

Для учеников младших классов организовали показ Парада Победы. Яркое и зрелищное мероприятие позволило детям прочувствовать атмосферу праздника и проникнуться уважением к военной истории страны.

«Детям очень понравилось, все тянулись потрогать и рассмотреть привезенные предметы. Мы также посмотрели 3D-музей СВО, а младшие классы увидели Парад Победы и были в восторге. Стараемся чаще проводить такие мероприятия, потому что одно дело читать, а другое – увидеть своими глазами», – поделился руководитель Гуманитарного центра ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Азим Арсланов.

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии РТ

Учитель географии, советник директора по воспитательной работе, куратор юнармейского отряда и ВПК «Пламя» МБОУ «Школа №17» Аида Нигметзянова отметила, что подобные инициативы помогают воспитывать у молодежи патриотизм и уважение к истории: «Я увидела восторг в глазах школьников. Им было интересно узнать о производстве окопных свечей и маскировочных сетей. Патриотическое воспитание крайне важно, и мы должны передавать эти знания детям».

Гуманитарный центр «Молодой Гвардии Единой России» работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Здесь каждый желающий может попробовать сплести маскировочную сеть, изготовить окопную свечу, познакомиться с процессом 3D-печати и посетить музей СВО.