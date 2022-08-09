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Общество
9 августа 2022  16:30

В казанской школе №143 завершается первый за 30 лет капитальный ремонт

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В казанской школе №143 завершается первый за 30 лет капитальный ремонт
Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В казанской школе № 143 с углубленным изучением отдельных предметов, которая находится в Ново-Савиновском районе города, близится к концу капремонт. Ход работ оценил сегодня градоначальник Ильсур Метшин

На данный момент рабочие заменили инженерные сети, дверные блоки, отремонтировали фасад, отмостки, санузлы и кабинеты. 

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

«В прошлом году мы починили кровлю здания, а уже в этом году приступили к капитальному ремонту», — рассказал мэр, осматривая вестибюль школы, актовый зал и учебные классы.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

На объекте каждый день трудятся около 200 человек, работы ведутся почти круглосуточно для того, чтобы успеть к началу учебного года. Всего за парты в обновленных классах сядут порядка 870 школьников, рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

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