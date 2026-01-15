В казанской школе №12 обсудили успехи республиканского проекта «Физмат прорыв»

В Казани в школе №12 сегодня состоялся масштабный республиканский семинар в рамках проекта «Физико-математический прорыв». Более 50 педагогов, директоров школ и методистов из семи районов республики, Казани и Иннополиса собрались, чтобы обменяться лучшими практиками и увидеть, как сегодня можно увлечь детей точными науками.

Директор школы №12 Розалия Козловская подробно рассказала, как образовательное учреждение вошло в проект. Оказалось, что подготовка началась еще до официального старта инициативы.

Школа провела опрос среди родителей и детей, сформировала команду единомышленников и, узнав от управления образования Казани о возможности участия в гранте, подала заявку.

«Мы прописали всю нашу “боль”: дополнительные часы математики и физики и, самое главное, оборудование. Каким бы талантливым учитель ни был, без оборудования идти в ногу со временем очень сложно. Детям нужен учитель не из прошлого, а учитель из будущего», – подчеркнула директор.

Розалия Козловская отдельно поблагодарила свою команду и министерство за оперативную поддержку. Весь запрошенный комплект оборудования – ноутбуки, цифровые доски, лабораторные наборы по физике – был поставлен в школу к началу 2025/2026 учебного года.

«Детей встречал новый кабинет. Огромно, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить за такую возможность, что дети сейчас обучаются в обновленных классах», – сказала она.

Участники семинара разделились на группы и отправились на открытые уроки. В кабинетах кипела работа: одиннадцатиклассники определяли длину световой волны, пятиклассники сражались на математическом турнире, а восьмиклассники решали практико-ориентированные задачи с помощью квадратных уравнений.

Матвей Новоселов, ученик 8Б класса, рассказал, как изменились занятия.

«Теперь каждый урок не похож на другой. У нас появились ноутбуки, мы постепенно переходим на цифровое обучение – решаем задания в программах, строим графики на электронной доске. А еще к нам приезжают лекторы даже из Москвы», – рассказал школьник.

Начальник отдела развития ДПО Минобрнауки РТ Роза Шаяхметова подчеркнула важность создаваемой в республике экосистемы.

«Физмат-прорыв» – это синергия. Синергия между талантливым учителем, которого поддерживают грантом, современным оборудованием в его руках и школой, которая становится открытой площадкой для вузов, инновационных компаний и, что очень важно, для родителей. Сегодня мы увидели, как эта связка работает на практике. И это только начало пути», – сказала она.

Роза Искандеровна отметила, что главной задачей проекта является не просто передача знаний, а пробуждение в детях искры интереса. Она подчеркнула, что, когда ребенок на уроке физики самостоятельно измеряет длину волны, а на математике решает задачу, моделирующую реальный мир, формулы перестают быть абстракцией и становятся языком, на котором говорит будущее.

«Физико-математический прорыв» – республиканский проект, реализуемый Министерством образования и науки РТ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его ключевые цели – повысить качество и привлекательность физико-математического образования, сформировать устойчивый поток мотивированных абитуриентов в технические вузы и поддержать школы, готовые делать ставку на точные науки.

В рамках проекта учреждены гранты до 1 млн рублей на закупку оборудования, оплату труда педагогов и развитие образовательных программ.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»