В Казанской семинарии рассказали, как проходит процесс обучения будущих священников

В этом году Казанская православная духовная семинария отметила свой юбилей. Основам православной веры здесь обучают более 300 лет с перерывом в годы советской власти. В этом году учреждение открывает новый набор. Заведующий кафедрой общей и церковной истории Казанской православной духовной семинарии Алексей Колчерин рассказал, как проходит процесс обучения.

«День студентов полностью связан с образом жизни самой семинарии. Они являются маленькими частицами одного большого организма. Такой формат подразумевает изменение характера человека, его настроя и готовность служить в церкви. Все-таки церковное служение подразумевает и дисциплину, и понятие послушания. В семинарии формируются будущие священнослужители», – приводит слова Колчерина издание «Татарстан 24»

Протоиерей рассказал, что студенты живут и учатся на территории учебного заведения. Их питание и проживание обеспечиваются за счет церковных средств. Учебный процесс включает 4-5 лекций в день, с перерывами на обед. Кроме того, студентам поручаются различные послушания, включая работу в храме.

Также Алексей Колчерин рассказал, о перспективах после обучения, о вступительных экзаменах, а также о пути развития Казанской православной духовной семинарии.