В казанской «Реке Замбези» к концу недели установят 21 скульптуру для слабовидящих

Скульптуры для слабовидящих посетителей установят на этой неделе на территории «Реки Замбези» казанского зооботсада. Об этом «Татар-информ» сообщил замдиректора зоопарка Александр Малев.

«Скульптуры устанавливаются в разных местах. У нас на каждой экспозиции будут установлены скульптуры животных, у львятника — лев, гепард, у бегемотника — бегемот, у обезьянника — гориллы и шимпанзе. Скульптуры устанавливаются внутри и снаружи павильонов. Слабовидящие посетители смогут подойти, потрогать скульптуру и понять, кто обитает внутри павильона», — сказал он.

Заказчиком скульптур является ГИСУ. В настоящее время установлены 14 скульптур, работы по остальным завершатся 10 сентября. Всего будет установлена 21 фигура. Это разные животные, относящиеся к африканской саванне — голубой гну, носорог, слон, жираф, гепард, лев, марабу, крокодил, дик-дик, фламинго.

«Скульптуры из композитного полимерного материала изготовлены в Татарстане. Каждая фигура согласована с заведующими вольеров, чтобы вся анатомия животных была передана максимально реалистично. Скульптуры небольших размеров, покрашены под бронзу, до 50 см в высоту. У каждой из них есть тумба из дерева и табличка со шрифтом Брайля. На табличках указано название животного на трех языках», — сообщили «Татар-информ».

Таблички были предварительно согласованы с председателем Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Федориным. Со слов разработчиков, он был очень рад, что такие фигуры будут установлены в зоопарке.

«Слабовидящие посетители зоопарка, прощупывая фигуру, будут понимать, как выглядит животное», — отметил собеседник информагентства.

Кроме того, в зоопарке установлены информационные таблички и указатели с указанием животных с использованием шрифта Брайля, информация об обитателях, пандусы.