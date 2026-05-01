Общество 1 мая 2026 11:37

В Казанской Ратуше прошел торжественный Пасхальный бал

Православная гимназия им. святителя Гурия Казанского 30 апреля провела в Казанской Ратуше торжественный Пасхальный бал.

Тематика мероприятия связана с народным единством, что было отражено и в художественной программе, представленной творческими коллективами гимназии. Помимо воспитанников гимназии бал также посетили друзья Духосошественского прихода, среди которых были балерины Театра оперы и балета им.Мусы Джалиля Александра Елагина и Екатерина Федотова.

«Идея проведения бала появилась давно – мы ждали, когда подрастут наши воспитанники. Затем пришла мысль, что в этом вечере могут принять участие выпускники начальной школы и детского сада “Росток”. Нам хотелось, чтобы они прикоснулись к красоте и эстетике бала, глубине классической музыки. Для нас важно привить ребятам основы этикета и показать разницу между современной и классической культурой танца», – рассказал Директор гимназии, настоятель Духосошественского храма протоиерей Алексей Чубаков.

#православие #пасха #бал
Самое читаемое
Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

30 апреля 2026
В Казани на первомайские праздники перекроют ряд улиц из-за марафона

В Казани на первомайские праздники перекроют ряд улиц из-за марафона

30 апреля 2026
