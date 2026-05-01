В Казанской Ратуше прошел торжественный Пасхальный бал

Православная гимназия им. святителя Гурия Казанского 30 апреля провела в Казанской Ратуше торжественный Пасхальный бал.

Тематика мероприятия связана с народным единством, что было отражено и в художественной программе, представленной творческими коллективами гимназии. Помимо воспитанников гимназии бал также посетили друзья Духосошественского прихода, среди которых были балерины Театра оперы и балета им.Мусы Джалиля Александра Елагина и Екатерина Федотова.

«Идея проведения бала появилась давно – мы ждали, когда подрастут наши воспитанники. Затем пришла мысль, что в этом вечере могут принять участие выпускники начальной школы и детского сада “Росток”. Нам хотелось, чтобы они прикоснулись к красоте и эстетике бала, глубине классической музыки. Для нас важно привить ребятам основы этикета и показать разницу между современной и классической культурой танца», – рассказал Директор гимназии, настоятель Духосошественского храма протоиерей Алексей Чубаков.