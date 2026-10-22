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Культура 22 октября 2026 14:02

В Казанской Ратуше представят выставку к 95-летию Софии Губайдулиной

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Международная художественная выставка «Художники – Софии Губайдулиной» откроется 23 октября в выставочных залах Казанской Ратуши. Экспозицию приурочили к 95-летию композитора и включили в программу юбилейного фестиваля «Звучащий дом Софии».

Выставка объединит работы российских и зарубежных художников, вдохновленных музыкой Софии Губайдулиной. Посетители увидят произведения живописи и графики, в которых авторы передали собственное восприятие музыкальных образов композитора.

Проект стал частью многолетней инициативы «Современное искусство и музыка», реализуемой Центром современной музыки Софии Губайдулиной совместно с Союзом художников России и Татарстана.

Экспозиция будет сопровождаться музыкой композитора и показами документальных фильмов о ее жизни и творчестве. Организаторы рассчитывают, что такой формат позволит посетителям познакомиться с произведениями Губайдулиной через визуальное искусство и звучание.

Выставка продлится до 15 ноября 2026 года.

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