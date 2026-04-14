Культура 14 апреля 2026 18:30

В Казанской Ратуше представят выставку «Искусство ислама»

Фото предоставлено организатором

17 апреля 2026 года в 15:00 в Казанской Ратуше состоится открытие выставки «Искусство ислама», в экспозицию которой войдут предметы из коллекции Музейного комплекса города Казани.

Татарстан исторически отличается традициями созидания, культурного диалога и межнационального согласия. Неотъемлемой частью этого наследия является исламская культура, тесно связанная с историей и повседневной жизнью татарского народа.

Экспозиция охватывает широкий исторический период и включает около 200 экспонатов, отражающих развитие мусульманской культуры в Поволжье, в междуречье Волги и Камы.

Выставка позволяет представить культуру мусульманского Поволжья как самобытное явление в контексте исламского мира. Посетители смогут увидеть археологические находки, рукописи, книги, памятники древнего прикладного искусства, а также произведения современного декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году стало важным этапом в формировании культуры татарского народа и развитии североисламской традиции, а сама Булгария стала центром распространения ислама в Поволжье и Восточной Европе.

Выставка «Искусство ислама» будет открыта для посетителей до 15 августа 2026 года и станет значимым событием культурной жизни Казани.

#Казанская Ратуша #выставка #ислам
Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

