В Казанской ратуше открылась выставка «Художники – Софии Губайдулиной»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Выставочном зале Казанской Ратуши прошло открытие юбилейной экспозиции «Художники – Софии Губайдулиной», посвященной 95-летию выдающегося композитора современности Софии Губайдулиной.

Казанская Ратуша остается местом притяжения для воспоминаний о композиторе. Здесь звучит ее музыка, здесь с ней говорят художники. В этом году диалог музыкального и изобразительного искусств обрел особенный символизм, так как этот юбилей впервые проводится без Софии Губайдулиной, ушедшей из жизни в марте прошлого года в возрасте 93 лет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Именно в тот момент, когда 90-летний человек стоит непосредственно перед финалом своей жизни, особенно хочется поблагодарить судьбу за все, что она подарила ему на этом долгом пути. Благодарить всё прошедшее, будь оно окрашено восторгом или горечью, радостью или горем. Благодарить всё без исключения, все взлеты и падения. Благодарить всех людей, с которыми сводила судьба, и особенно благодарить начало жизненного пути, где прошла юность человека. Годы, в которые закладывалась глубинная сущность всей остальной жизни. В моем случае это город Казань», – прозвучало на открытии выставки обращение Софии Губайдулиной, записанное в 2021 году.

Данная выставка стала кульминацией многолетней работы масштабного арт-проекта «Современное искусство и музыка». Свое прочтение музыкальных образов представили как российские, так и зарубежные мастера. На выставке представлены десятки работ: живопись и графика, академизм и авангард.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы сделали эту выставку определенным образом. Появилось несколько новых работ, которые олицетворяют авангардное мышление, внешнее спокойствие и внутренний темперамент Софии Губайдулиной», – рассказал о работе над выставкой председатель правления союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.

Помимо картин здесь представлены личные вещи Губайдулиной, ее украшения и аксессуары, а также партитуры и награды. В марте Центру современной музыки был передан «Золотой лев» Венецианского биеннале, на него также можно взглянуть на выставке.

Проект «Художники – Софии Губайдулиной» проводится с 2001 года. Первые выставки проводились в Центре современной музыки, который располагается в доме, где прошли детство и юность Губайдулиной. По словам художественного руководителя ЦСМ Лейлы Монасыповой, из-за слишком маленьких площадей в 2010-х проект решили перенести в выставочные залы Казанской ратуши, где София Губайдулина сделала свои первые шаги как музыкант, выступив на юбилейном концерте Центральной музыкальной школы, когда ей было всего 6 лет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это одно из событий юбилейного года. С директором Центра современной музыки мы обсуждали, что юбилейные события выйдут за пределы календаря, и, возможно, мы продолжим их проводить в следующем году», – сказал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Среди планов – установка мемориальной доски на доме по улице Тельмана, где расположен ЦСМ.

Арт-выставка проходит при поддержке мэрии Казани, Центра современной музыки им. Губайдулиной и союза художников России и Татарстана.

Выставка продлится до 15 ноября 2026 года.