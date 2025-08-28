В Казанской Ратуше открылась выставка «Дивное место… в мире этот город Казань». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан и 1020-летию столицы региона и представляет портрет Казани, создаваемый как древними археологическими артефактами, так и современными художественными произведениями из собрания Музейного комплекса города.

Особое настроение вернисажу задали артисты Татарской филармонии и народная артистка Татарстана Алина Шарипжанова.

«Выставка отрывается, когда Казань готовится к празднованию Дня республики и Дня города. Выставка из фондов городского музей прекрасно дополняет картину приближающегося праздника. Вспомните, как мы стремились праздновать 1000-летие, и посмотрите, в каком городе мы сейчас живем. Казанская Ратуша, кстати, празднует 20 лет со дня своего нового образа. Благодарность объединяет нас всех. Поздравляю всех с Днем города и республики!» – сказал, открывая выставку, начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

В первом зале посетители увидят образы и предметы Казани прошлого. Здесь и несколько портретов царицы Сююмбике разных художников, и картины на другие сюжеты в истории татар, образцы археологической керамики и, конечно, чешская монета, по которой доказали 1000-летний возраст города. Последняя, правда, выставляется в реплике, поскольку оригинал хранится в специальных условиях в фондах Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Особенный экспонат первого зала – парсуна (ранний жанр портрета в Русском царстве – прим.Т-и) конца XVII-начала XVIII века, на которой изображена Сююмбике с сыном. Это подлинник, экспертизу которого в 1999 году провел известный реставрационный Центр имени Грабаря. Это самое раннее изображение царицы, хоть и вымысел неизвестного русского художника – парсуна написана спустя век после жизни Сююмбике.

«Эту парсуну музей приобрел у образованнейшей семьи Каралиных из Чебоксар. Глава семьи был профессором, доктором медицинских наук. Когда-то к ним попала эта парсуна. В те годы, когда нельзя было такое показывать, они ее хранили в сейфе. В 90-е годы, когда жизнь демократизировалась и как раз строился наш музей, они связались с нами», – рассказала «Татар-информу» главный хранитель Музейного комплекса города Казани Индуся Мингазова.

Экспонаты второго зала рассказывают о советской Казани, ее преображении к 1000-летию города и в последующие годы. На картинах здесь представлены и еще деревянные дома и дворики старого центра, и фантазийные городские пейзажи с воздушными шарами над Казанским Кремлем и гондолами на Булаке, написанные художником Кирилловым в 2025 году.

На витрине представлено ювелирное произведение искусства Равката Мухаметшина – символический серебряный с позолотой и инкрустацией драгоценными камнями ключ от Казани. Хранится он в специально созданном для него футляре с бархатной обивкой. Известный ювелир-реставратор изготовил этот ключ специально к 1000-летию Казани.

«Эта выставка будет работать до конца года, здесь люди будут знакомиться с историей города и смотреть в его будущее. Тысячелетие Казани – это было время, когда Ренессанс города начался. Мы сегодня исполнены гордостью за то, каким стал наш город», – подчеркнул руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Выставку «Дивное место… в мире этот город Казань» посетить можно бесплатно.

Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»