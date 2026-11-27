В Казанской ратуше 3 декабря откроется выставка «Ода Тукаю», приуроченная к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Проект рассказывает о жизни и творчестве классика татарской литературы через подлинные предметы эпохи, редкие издания и произведения изобразительного искусства, сообщает МБУК «Музейный комплекс г. Казани».

В экспозиции будут представлены родословная поэта, уникальные фотографии, альбомы, книги и периодика начала XX века, лампа из редакции газеты «Эль-Ислах», книга с автографом Фатиха Амирхана, дорожная корзина Мирхайдара Укмаси. Один из разделов знакомит с бытом горожан начала XX века.

Как говорится в сообщении, творчество и трагическая судьба поэта увлекали художников всех поколений Татарстана – от журнально-книжной графики тукаевского времени до классических произведений Мансура Усманова, Амира Мазитова, Рустема Вахитова, Ильдара Зарипова.

Основу экспозиции составляют около 130 произведений из коллекции Музейного комплекса Казани – пейзажи, портреты и сюжетные композиции рубежа XX–XXI столетий. В монументальные пейзажи родного края вписаны портреты поэта на разных этапах жизни. Среди работ – «Тэфтиләү» Ильгиза Ахмадиева, «Портрет Тукая» Рустема Вахитова и «Портрет Тукая» Олега Хабибуллина, «Поэтическая тетрадь» Рифката Кильдибекова, «Кушлауч» Мансура Усманова, акварели Гульсум Рахманкуловой, Татьяны Зуевой, Ирины Колмогорцевой.

Образ Шурале представлен от первых книжных изданий столетней давности до работ Надира Альмеева и Асии Фатхутдиновой, чей цикл «Ияләр» («Духи-хранители», 1987–1996) был удостоен премии имени Габдуллы Тукая.