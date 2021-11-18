В Казанской Ратуше откроется персональная выставка Рината Ханафеева «Кайту»

Фото предоставлено Союзом художников Татарстана.

Сегодня в Казанской Ратуше состоится открытие персональной выставки Рината Ханафеева под названием «Кайту» («Возвращение»). Название экспозиции «Кайту» символично. Долгое время мастер кисти жил в Киргизской Республике, а теперь решил вернуться в родной Татарстан — родом он из Чистополя.

«С семи лет по приглашению отца на работу в Кыргызстан вся наша семья уехала туда. Там я окончил школу, художественное училище, работал художником театра, стал членом Союза художников Кыргызстана. Когда меня пригласили на пленэр в город Чистополь, мне там очень понравилось. Кроме того, в Чистополе живет моя мама. Это моя Родина. Я очень соскучился», — поделился с ИА «Татар-информ» автор выставки.

Фото предоставлено Союзом художников Татарстана.

Первый заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов рассказал, что Ринат Ханафеев — живописец с мировым именем.

«Ранее он участвовал в пленэре „Чистополь. Возрождение“, поддержанном президентским грантом. Нам он признался, что очень тоскует по Родине, — поделился с нами народный художник РТ Мударис Мингазов. — В Киргизии он очень известный художник, участник многих больших выставок. Сейчас он возвращается к истокам».

Фото предоставлено Союзом художников Татарстана.

Фото предоставлено Союзом художников Татарстана.

Ринат Ханафеев родился в 1963 году, окончил КГХУ им. С.А. Чуйкова, член Союза художников Киргизской Республики. С 2012 года постоянный участник осенних, весенних республиканских и международных выставок в Киргизском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

«В данный момент я привез казанцам, чистопольцам и всей республике персональную выставку. Решил вернуться на свою Родину. Хочу работать дальше, хочу быть нужным своему народу», — поделился Ринат Ханафеев.

Фото предоставлено Союзом художников Татарстана.

В общей сложности на выставке будет представлено 43 работы. По словам Мудариса Мингазова, большее количество просто не вместилось в экспозицию зала.

Эксперты отмечают, что для работ художника свойственны фантазии и реальность, нежность и сила, на написание многих работ его вдохновили представительницы прекрасного пола.

Начало открытия выставки в 16.00. Экспозиция будет работать до 2 декабря.