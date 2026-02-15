В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

XII Сретенский бал проходит в эти минуты в Казанской ратуше. Мероприятие организовано молодежным отделом Казанской епархии по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. В этом году бал посвящен памяти праведного адмирала Феодора Ушакова.

Участники заранее посещали репетиции, а сегодня представят публике свои танцевальные навыки. Возраст участников – от 14 до 35 лет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Для гостей подготовлена насыщенная культурная программа. В фойе работают благотворительная ярмарка, фотовыставка «Донбасс. Жить!» фотографа Марии Ефремовой, а также мастер‑классы, организованные активистами Центра поддержки участников СВО и членов их семей «Дулкын».

Посетить бал могут все желающие, сделав добровольное пожертвование – сумму каждый определяет сам. Все собранные средства будут направлены на поддержку участников СВО и их семей.