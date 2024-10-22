В Казанской Ратуше начался неформальный ужин для лидеров БРИКС

В Казанской Ратуше начался неформальный ужин для лидеров стран, участвующих в саммите БРИКС.

Перед началом мероприятия состоялась официальная церемония приветствия и фотографирования. Встречал высокопоставленных гостей Президент России Владимир Путин.

Мероприятие состоит из двух частей — концерта, на котором участникам представят музыкальные произведения российских композиторов. Далее они примут участие в неформальном ужине, который откроет саммит.

Напомним, что саммит в столице Татарстана продлится три дня, с 22 по 24 октября. Это первая встреча лидеров после серьезного расширения группы.

Видео: https://t.me/news_kremlin/