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В Казанской Ратуше начался неформальный ужин для лидеров БРИКС
В Казанской Ратуше начался неформальный ужин для лидеров стран, участвующих в саммите БРИКС.
Перед началом мероприятия состоялась официальная церемония приветствия и фотографирования. Встречал высокопоставленных гостей Президент России Владимир Путин.
Мероприятие состоит из двух частей — концерта, на котором участникам представят музыкальные произведения российских композиторов. Далее они примут участие в неформальном ужине, который откроет саммит.
Напомним, что саммит в столице Татарстана продлится три дня, с 22 по 24 октября. Это первая встреча лидеров после серьезного расширения группы.
Видео: https://t.me/news_kremlin/
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