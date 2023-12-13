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В Казанской ратуше мэр вручил благодарности медицинским династиям
В Казани состоялось чествование медицинских династий, мэр города Ильсур Метшин поздравил семьи, в которых на протяжении нескольких поколений сохраняется преданность врачебному делу.
В Ратуше для объявления благодарности и слов признательности медикам собрались уже в шестой раз.
«Династия – это всегда нечто большее, чем звено единой цепи, которое в случае форс-мажора можно заменить. Как и чем можно заменить поколение профессионалов, мудрость предков и веками накопленным опыт и доверие? Я считаю, что ничем. Вы часть истории и генетического кода Казани, которым мы дорожим и гордимся», – отметил градоначальник.
Благодарственные письма из рук Ильсура Метшина получили десять семей, которые посвятили свою жизнь медицине.
Подробнее о празднике медицины читайте позже на «Татар-информе».
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