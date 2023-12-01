В казанской пятиэтажке из-за непотушенной сигареты случился пожар, погиб мужчина

Сегодня днем в пятиэтажке на профессора Камая случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Местные жители вызвали пожарных из-за сильного запаха гари в подъезде.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже. Огонь уничтожил диван и вещи на площади 3 квадратных метра.

В результате погиб 50-летний мужчина, его тело обнаружили огнеборцы во время тушения.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причина пожара устанавливается, но, скорее всего, к трагедии привела неосторожность при курении.