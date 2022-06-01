В казанской поликлинике родителям объяснят, как подготовить ребенка к детскому саду

Детская городская поликлиника №2 Казани объявляет о наборе групп родителей, чьи дети в этом году первый раз пойдут в детский сад. Взрослым объяснят, как правильно подготовить ребенка к посещению детсада.

«В жизни каждого ребенка наступает такой период, когда от жизни в домашних условиях он переходит к встраиванию в организованный коллектив. Этот переход может сопровождаться определенными сложностями, напрямую влияющими на его психологическое и эмоциональное состояние», – говорится в сообщении Горздрава.

На занятиях родителям расскажут, что можно успеть сделать за лето, как перестроить режим ребенка и подготовить его к походу в детский сад, какие прививки нужно сделать перед приемом, а также нужны ли ребенку витамины в этот период времени? Кроме того, специалисты ответят на все индивидуальные вопросы участников.

Лекция пройдет 3 июня, проведет ее доцент кафедры педиатрии КГМА Луиза Сафина. Заявку на посещение можно оставить по адресу: detpol2.kzn@tatar.ru. В письме нужно указать ФИО родителей, количество людей, готовых посетить лекцию, а также свой телефон.