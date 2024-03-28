В казанской музыкальной школе №2 прошел концерт «Культура — любовь к миру»

Фото: Жамиль Салимгареев

В Детской музыкальной школе №2 прошел концерт «Культура — любовь к миру», посвященный Дню работника культуры. Прозвучали произведения русских, татарских и европейских композиторов в исполнении преподавателей школы. Специальным гостем вечера стала — заслуженный деятель искусств РТ Луиза Батыр-Булгари.

На сцене прозвучала вся музыкальная палитра от жаркого и пленительного «Испанского танца» И. Абросимовой до свободного и мечтательного «Грузинского» Р. Айвазяна. Слушателей ждало большое путешествие по обширной географии выдающихся композиторов: Роберт Шуман, Астер Пьяцолла, Фриц Крейслер, Олег Малков и, конечно, Луиза Батыр-Булгари.

Большую часть композиций исполнили преподаватели музыкальной школы.

«Только талантливый педагог может воспитать талантливого ученика. Это очень ценно, когда люди искусства ведут ваших детей к достижению самых высоких целей» — добавил директор школы искусств Евгений Кубышкин.

Во второй части концерта можно было услышать «Молдавскую плясовую», «Попурри на тему французской мелодии», «Лучший город земли» А. Бабаджаняна, «Болгарские мелодии» Ш. Шарифуллина и джазовую интерпретацию «Yesterday» П. Маккартни.

Луизе Миннигалеевне очень не хватало образованной публики, поэтому она была рада выступить на сцене музыкальной школы. По образованию она пианистка и педагог, в татарскую эстраду попала случайно. В свои произведения она старается привносить традиции классической музыки. Сейчас она пишет во многих музыкальных стилях и на разных языках во многом на заказ.

«Я так устала от дилетантов. Мне обидно, что уже тридцать лет властвует на эстраде только самодеятельная, сельская эстрада. Сельский клуб переехал на городскую сцену. А где городская культура? Она же должна двигать прогресс. Хорошо, конечно, что мы сохраняем, но этого мало» — считает Луиза Батыр-Булгари.

Композитор порадовала слушателей «попурри» из своих лучших произведений в собственном исполнении. Рояль дрожал — казалось, даже он не мог устоять перед её талантом. За десятилетия её музыка стала для многих синонимом татарской песни. Одну из них — «Жду возвращения твоего» — исполнила певица, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Назифа Ануфриева.

По словам художественного руководителя, музыканта и общественного деятеля Гузели Абульхановой, пригласить живого классика татарской музыкальной культуры удалось по счастливому стечению обстоятельств.

«Я очень ценю композиторов. Как дочь композитора, я считаю, что это люди с другой планеты, по-другому мыслящие. Нормальный человек после того, как музыка десять раз прозвучит в голове, уже с ума сойдёт, а у них — симфонии, оркестры. Я имею в виду настоящих композиторов. Сейчас есть композиторы, которые не умеют оркестровать! Луиза Миннигалеевна — человек старой формации. Она талантлива, умеет всё делать сама. Таких композиторов на руках нужно носить», – сказала она.

Автор материла: Жамиль Салимгареев