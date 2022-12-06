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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2022  19:51
Павел Климчак

В казанской многоэтажке выбило окна из-за рванувшего самогонного аппарата в квартире

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Сегодня около семи часов вечера в многоэтажке на улице Павлюхина выбило окна в одной из квартир на шестнадцатом этаже после того, как в ней рванул самогонный аппарат.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

На место прибыли пожарные, которые установили, что никаких признаков пожара в квартире нет, несущие стены не повредились. Никто не пострадал, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

В результате случившегося выбило окна в спальне, на кухне и балконе квартиры.

#самогон
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