В казанской многоэтажке выбило окна из-за рванувшего самогонного аппарата в квартире

Сегодня около семи часов вечера в многоэтажке на улице Павлюхина выбило окна в одной из квартир на шестнадцатом этаже после того, как в ней рванул самогонный аппарат.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли пожарные, которые установили, что никаких признаков пожара в квартире нет, несущие стены не повредились. Никто не пострадал, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося выбило окна в спальне, на кухне и балконе квартиры.