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В казанской многоэтажке неисправный самогонный аппарат стал причиной выбитых стекол
5 июня в Кировском районе Казани в одной из квартир многоэтажного дома выбило стекла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент случился в двухкомнатной квартире на 7 этаже дома №29 по улице Революционная. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в помещении разгерметизировался самогонный аппарат, последующего возгорания не произошло.
В результате инцидента частично повреждено остекление в квартире. Перегородки в жилище визуально не пострадали. В соседних квартирах того же подъезда каких-либо повреждений не обнаружено. Хозяин квартиры, находившийся в момент ЧП дома, также не пострадал.
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