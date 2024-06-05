В казанской многоэтажке неисправный самогонный аппарат стал причиной выбитых стекол

5 июня в Кировском районе Казани в одной из квартир многоэтажного дома выбило стекла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в двухкомнатной квартире на 7 этаже дома №29 по улице Революционная. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в помещении разгерметизировался самогонный аппарат, последующего возгорания не произошло.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате инцидента частично повреждено остекление в квартире. Перегородки в жилище визуально не пострадали. В соседних квартирах того же подъезда каких-либо повреждений не обнаружено. Хозяин квартиры, находившийся в момент ЧП дома, также не пострадал.