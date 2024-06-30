В казанской многоэтажке на Мавлютова потушили загоревшийся балкон

Сегодня вечером в доме №17Е на улице Хусаина Мавлютова загорелся балкон на восьмом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Из многоэтажки самостоятельно эвакуировались шесть человек, одного жильца пожарные вывели при помощи маски спасаемого.