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В казанской многоэтажке на Чистопольской поймали молодых людей с наркотиками
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения с жалобами жильцов дома №64 по улице Чистопольская. Казанцы отмечали, что в квартире одного из соседей постоянно собираются сомнительные компании и употребляют наркотические вещества. По словам автора публикации, гости шумно себя ведут и наносят вред общедомовому имуществу.
Как стало известно «Татар-информу», по указанному адресу прибыли полицейские и задержали четырех человек. Компанию доставили в отдел полиции.
Кроме того, у 26-летней девушки и 35-летнего мужчины были обнаружены наркотики.
В отношении нарушителей составлены протоколы за мелкое хулиганство и потребление наркотических средств. Также возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».
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