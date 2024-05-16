В казанской многоэтажке на Чистопольской поймали молодых людей с наркотиками

Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения с жалобами жильцов дома №64 по улице Чистопольская. Казанцы отмечали, что в квартире одного из соседей постоянно собираются сомнительные компании и употребляют наркотические вещества. По словам автора публикации, гости шумно себя ведут и наносят вред общедомовому имуществу.

Как стало известно «Татар-информу», по указанному адресу прибыли полицейские и задержали четырех человек. Компанию доставили в отдел полиции.

Кроме того, у 26-летней девушки и 35-летнего мужчины были обнаружены наркотики.

В отношении нарушителей составлены протоколы за мелкое хулиганство и потребление наркотических средств. Также возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».