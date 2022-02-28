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Ру Тат
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Казань
28 февраля 2022  10:26
Егор Никитин

В казанской мэрии назначили нового главу Комитета по транспорту

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Новым руководителем Комитета по транспорту татарстанской столицы стал Амир Сафин. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что транспортное направление — одна из важнейших отраслей городского хозяйства. 

«На должность председателя Комитета по транспорту назначен Сафин Амир Наилевич. Мы очень долго искали подходящую кандидатуру, потому что отрасль очень важна, она является одной из динамично развивающихся. Пассажирским транспортом пользуются более полумиллиона пассажиров Казани, и эта цифра должна расти», — сказал Метшин.

Мэр напомнил, что до нынешнего назначения Амир Сафин трудился в Минстрое республики, а затем на протяжении восьми лет был заместителем руководителя МУП «Метроэлектротранс».

«Это человек, который изнутри знает отрасль», — заключил глава города. 

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин
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