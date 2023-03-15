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Общество 15 марта 2023 17:47

В казанской мечети «Ярдэм» представили новое толкование Корана для незрячих

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Сегодня в мечети «Ярдэм» в Казани было презентовано новое издание тафсира (толкования) Корана, переведенное на шрифт Брайля. Книгу представили на пресс-конференции благотворительного фонда «Ярдэм» в одноименной мечети. Один полный комплект тафсира Корана на шрифте Брайля состоит из десяти томов.

«Тафсир является плодом совместного труда многих переводчиков и представителей духовенства, благодаря которому у незрячих людей появилась возможность не просто читать и заучивать Священное Писание, но и понимать его смыслы. Данный комментированный перевод на русский язык был выполнен под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан и является итогом семилетней работы не только филологов, но и имамов, представителей исламских учебных заведений», – рассказал президент правления фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

Версию тафсира по методу Луи Брайля подготовили незрячие специалисты благотворительного фонда «Ярдэм – Помощь». Они опирались на последнее издание толкования Корана Духовного управления мусульман РТ.

Также сегодня были представлены экземпляры недавно изданной «Гыйбадате Исламия» («Поклонение в Исламе») Ахмадхади Максуди на шрифте Брайля.

Айгуль Ахмадишина

Фото: предоставлено пресс-службой ОБФ «Ярдэм»

#Религия #коран #шрифт Брайля #мечеть ярдэм
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