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В казанской мечети «Ярдэм» представили новое толкование Корана для незрячих
Сегодня в мечети «Ярдэм» в Казани было презентовано новое издание тафсира (толкования) Корана, переведенное на шрифт Брайля. Книгу представили на пресс-конференции благотворительного фонда «Ярдэм» в одноименной мечети. Один полный комплект тафсира Корана на шрифте Брайля состоит из десяти томов.
«Тафсир является плодом совместного труда многих переводчиков и представителей духовенства, благодаря которому у незрячих людей появилась возможность не просто читать и заучивать Священное Писание, но и понимать его смыслы. Данный комментированный перевод на русский язык был выполнен под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан и является итогом семилетней работы не только филологов, но и имамов, представителей исламских учебных заведений», – рассказал президент правления фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.
Версию тафсира по методу Луи Брайля подготовили незрячие специалисты благотворительного фонда «Ярдэм – Помощь». Они опирались на последнее издание толкования Корана Духовного управления мусульман РТ.
Также сегодня были представлены экземпляры недавно изданной «Гыйбадате Исламия» («Поклонение в Исламе») Ахмадхади Максуди на шрифте Брайля.
Айгуль Ахмадишина
Фото: предоставлено пресс-службой ОБФ «Ярдэм»
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