В казанской мечети «Гаиля» заработал телефон доверия

Мечеть «Гаиля» запустила телефон доверия. Проект осуществляется на средства, полученные религиозной организацией за победу в конкурсе ДУМ РТ и Госсовета Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал имам-хатыб мечети Рустам Хайруллин.

По словам Хайруллина, за помощью психолога в основном обращаются женщины. Наиболее часто просят совета, как сохранить семью, как наладить отношения с супругом.

«Раньше мы встречались с теми, у кого возникли проблемы, обсуждали с ними, старались наставлениями, советом найти пути их решения. Но бывают вопросы, которые человек не может рассказать мулле или психологу лично, им комфортнее общаться в условиях анонимности. Такие вопросы даже родителям не расскажешь. Поэтому мы запустили телефон доверия», — пояснил Рустам хазрат.

Руководитель Центра по сохранению семьи «Адам и Ева» при мечети «Гаиля», психолог Гулия Ахмерова рассказала, что специалисты ищут все возможности, чтобы семья не распалась. «В наше время очень много разводов. В первую очередь страдают дети, они остаются без внимания. Если в семье отходят от религиозных устоев, то появляются разногласия, нет взаимопонимания, диалога. Чтобы решить проблему, мы приглашаем и мужчину, и женщину», — отметила психолог.

В прошлом году мечеть «Гаиля» победила в конкурсе о семейных ценностях, организованном ДУМ РТ совместно с Госсоветом Татарстана. На полученную премию была запущена служба психологической помощи. Специалисты call-центра консультируют на русском и татарском языках.

Пока в службу обращаются в среднем три семьи в неделю. Звонки принимаются по номеру 8-800-222-05-62 с 10.00 до 17.00, услуга бесплатная, анонимность гарантируется.

Рустем хазрат также рассказал о планах. В частности, при мечети будут простроены два здания для медресе, так как площади самой мечети не позволяют обучать больше двух классов. С 14 февраля начнутся курсы обучения вагазам (проповедям) на тему семьи. Кроме того, при мечети в будущем могут заработать кризисные центры.