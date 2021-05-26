В казанской квартире полицейские прикрыли притон, где готовили наркотики

Несколько дней назад полицейские пришли с проверкой в квартиру 40-летнего жителя Казани, который состоит на профилактическом учете. Хозяин жилища встретил правоохранителей не один – в квартире находился еще один мужчина. Во время разговора с хозяином и гостем квартиры полицейские предположили, что собеседники находятся в состоянии наркотического опьянения – у них была нарушена речь и восприятие. Кроме того, в комнатах сильно пахло растворителем.

Осмотрев жилье, стражи порядка обнаружили три использованных шприца, упаковки из-под маковых семян, пустую бутылку растворителя, а также шприц и бутылки с коричневой жидкостью.

На место приехали оперативники, которые изъяли находки. Выяснилось, что в шприце был ацетилированный опий, а в бутылках – экстракт маковой соломы.

Хозяин квартиры и его приятель признались, что готовили дома наркотики, которые сами и употребляли.

Стоит отметить, что владельца жилья ранее дважды предупреждали об уголовной ответственности за содержание притонов, но мужчина не прислушался к «советам» полицейских.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

