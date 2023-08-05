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В казанской котельной в Азино электрика убило током, возбуждено уголовное дело
В минувший четверг, 3 августа, на территории котельной «Азино» в Казани погиб 49-летний рабочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, электрик менял провода и повредил изоляцию кабеля стремянкой, после чего задел находившийся под напряжением провод и получил удар током. Он скончался на месте.
По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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