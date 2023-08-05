В казанской котельной в Азино электрика убило током, возбуждено уголовное дело

В минувший четверг, 3 августа, на территории котельной «Азино» в Казани погиб 49-летний рабочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, электрик менял провода и повредил изоляцию кабеля стремянкой, после чего задел находившийся под напряжением провод и получил удар током. Он скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.