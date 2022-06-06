В Казанской консерватории стартовал проект «Музыкальные традиции в России для молодежи»

В Казанской консерватории имени Жиганова состоялся круглый стол, посвященный вопросам изучения фольклора народов России.

Этим заседанием открылся проект вуза «Музыкальные традиции в России для молодежи», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Он проводится при участии студенческого научного объединения вуза и приурочен к Году культурного наследия народов России.

Ранее, в апреле, консерватория выиграла грант на развитие студенческих научных обществ и стала единственным вузом культуры и искусства России, а также единственным вузом Татарстана, вошедшим в число победителей. Открытие проекта в Казани совпало со стартом Х Всероссийского съезда Советов молодых ученых в Москве, где были вручены дипломы вузам — победителям конкурса грантов. Председателю студенческого научного объединения Казанской консерватории Дае Бекировой награду вручил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

«Знать историю и учиться сохранять культурные традиции — одна из важнейших задач современности. Отрадно, что к проекту, который посвящен исследованию культурного кода нашей страны и продвижению отечественной музыкальной культуры, подключается всё больше наших студентов — молодых музыкантов, ученых», — отметил ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев.

Участниками круглого стола в Казанской консерватории стали члены Студенческого научного объединения вуза, студенты выпускных курсов, которые уже имеют научные публикации и опыт выступлений.

Выступающие рассказали о работе фольклорно-этнографического кабинета консерватории и этнографических экспедициях, музыкальной культуре народов Поволжья, проблемах изготовления традиционных музыкальных инструментов, особенностях преломления народной музыки в академических жанрах, вопросах этнокультурного образования школьников.

«Круглый стол показал разнообразие тем для изучения в области фольклора, направления для дальнейших исследований и поисков. Осенью в консерватории пройдет конференция по вопросам музыкального наследия народов мира, и уже сейчас понятно, насколько она будет разнообразной», — подытожила проректор по научной деятельности и вопросам развития консерватории Дилия Хайрутдинова.

Связь с последующими событиями проекта отметила и заведующая кафедрой татарской музыки и этномузыкологии Лилия Сарварова: «Все темы, которые обсуждаются сегодня на круглом столе, связаны с фольклорной проблематикой. Это не случайно: Казанская консерватория с самого основания является центром изучения культуры народов России. Поэтому сегодняшнее мероприятие — это небольшая модель того, что будет реализовано в рамках гранта в течение года».

Материал подготовила Елена Ваганова.