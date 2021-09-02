В Казанской консерватории прокомментировали назначение Александра Сладковского

Исполняющий обязанности ректора Казанской государственной консерватории имени Жиганова Вадим Дулат-Алеев дал комментарий по поводу назначения на должность профессора кафедры оперно-симфонического дирижирования художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.

«Возможность учиться у лучших представителей профессии, практиков, успешных артистов — это идеальный вариант для студентов вузов искусства. Поэтому ректорат Казанской консерватории пригласил народного артиста России и Татарстана, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ Александра Витальевича Сладковского на должность профессора кафедры оперно-симфонического дирижирования и благодарен маэстро, что приглашение принято», — заметил Дулат-Алеев.

Он напомнил, что в этом году был принят закон, который разрешает получать второе высшее образование по ряду творческих специальностей бесплатно. Закон был разработан во исполнение поручения Президента России Владимира Путина.

Среди этих специальностей есть две, которые относятся к ведению консерваторий. Это композиция и оперно-симфоническое дирижирование.

«Казанская консерватория предпринимает меры для укрепления образовательного процесса по этим специальностям. В частности, с 1 сентября сформирована отдельная кафедра композиции, которой не было десять лет, и расширена кафедра оперно-симфонического дирижирования», — резюмировал он.

И. о. ректора КГК имени Жиганова рассказал, что с 1 сентября заведующим кафедрой композиции назначен композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов, который в этом году получил премию Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.