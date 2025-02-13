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Общество 13 февраля 2025 11:53

В Казанской консерватории отметят 90-летие Ильгама Шакирова

В Казанской государственной консерватории имени Н.Жиганова с 13 по 14 февраля проходит научно-практическая конференция «Вокальное искусство в развитии национальных музыкальных культур» к 90-летию народного артиста СССР и ТАССР Ильгама Шакирова.

«Секрет его творчества мы будем до конца жизни изучать, и до конца так его и не раскроем», — отметила модератор встречи, народная артистка РФ и РТ, заведующая кафедрой вокального искусства Зиля Сунгатуллина.

Первый день конференции проходит в двух секциях: «Исполнительское и педагогическое наследие выдающихся мастеров вокального искусства» и «Вокальное искусство в развитии музыкального творчества и образования».

«Каждая грань его таланта заслуживает отдельной научной работы. Он мог стать учителем, и он об этом мечтал. Он мог стать поэтом и музыковедом. Его просветительская работа заслуживает отдельного исследования», — рассказал один из докладчиков, профессор кафедры татарской музыки Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Сагит Хабибуллин.

Завершится первый день концертом «Звезда Ильгама». Во второй день пройдет секция «Вопросы методики обучения вокалистов на разных образовательных уровнях» и мастер-класс «Кантилена и действенное пение» Зили Сунгатуллиной.

#казанская консерватория им. жиганова #Ильгам Шакиров #зиля сунгатуллина
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