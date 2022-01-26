В Казанской консерватории открылся Фестиваль татарской хоровой музыки

Фото: пресс-служба Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова

В Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова открылся юбилейный, 20-й фестиваль татарской хоровой музыки. Открытие состоялось в онлайн-формате в конференц-зале вуза. В церемонии приняли участие представители Казанской консерватории, а также руководители хоровых коллективов, общественных и культурных организаций.

Символично, что юбилей фестиваля совпал с Годом культурного наследия народов России.

«На протяжении двух десятилетий фестиваль привлекает огромное количество участников. В нем принимают участие представители детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных колледжей, вузов – охвачены все звенья музыкального образования», – подчеркнула проректор по концертной деятельности и связям с общественностью консерватории Елена Хакимова.

Заведующий музеем композитора Назиба Жиганова, филиала Национального музея Татарстана Алексей Егоров рассказал, что музей уже много лет сотрудничает с фестивалем:«С прошлого года участники выступают в стенах старейшего музея республики – в Национальном музее. Первое выступление в рамках фестиваля этого года состоится совсем скоро – 27 января, мы его очень ждем».

Концерты фестиваля пройдут также в галерее «Хазинэ», литературном музее Тукая. Свои программы хоровые коллективы Казани и Москвы, а также оперная студия Казанской консерватории представят на музейных площадках Казани, а фольклорный ансамбль консерватории выступит в Татарском культурном центре Москвы вместе с творческими коллективами центра.

С приветственным словом выступили художественный руководитель фестиваля, профессор Альфия Заппарова, профессор кафедры хорового дирижирования Владислав Лукьянов, заведующая кафедрой татарской музыки и этномузыкологии, руководитель фольклорного ансамбля консерватории Лилия Сарварова, профессор Сагит Хабибуллин, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Алсу Тарханова.

Видеообращения к участникам фестиваля направили хоровые коллективы Казани, хормейстеры и руководители организаций культуры России, Азербайджана, Беларуси и Турции – профессор Московской консерватории, заслуженный артист РСФСР Станислав Калинин, председатель Татарской национальной культурной автономии татар Москвы, заместитель председателя Совета муфтиев России Фарит Фарисов, заслуженный работник культуры Азербайжана Нурия Мансурова, председатель совета иностранцев Коньяалты мэрии Антальи Вера Варелджи, председатель общества «Глобус кантата» Татьяна Кузнецова и другие.

Фестиваль продлится до конца апреля, гала-концерт состоится 26 апреля на сцене Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. В программе прозвучат хоровые премьеры композиторов Татарстана в исполнении детско-юношеских хоров Казани. В концерте примут участие оркестр Казанской консерватории Tatarica под управлением Рината Халитова, симфонический оркестр Казанского музыкального колледжа имени Ильяса Аухадеева под управлением Дмитрия Железнова, солисты Оперной студии Казанской консерватории и гости фестиваля.