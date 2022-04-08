В Казанской консерватории открыли Декаду студенческой науки-2022

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

В Казанской государственной консерватории имени Жиганова стартовала Декада студенческой науки. Открылся научный форум показом документального фильма концепт-студии Formate «Прометей. Поэма Казанского огня».

Весь апрель в консерватории будут проходить конференции по основным научно-исследовательским направлениям вуза. Для Казанской консерватории это мероприятие стало пробой нового формата: здесь начало работу студенческое научное объединение, его участники при помощи педагогов-кураторов подготовили программу научных мероприятий. Инициативу студентов поддержал ректор Вадим Дулат-Алеев.

Впервые представленная в консерватории лента «Прометей. Поэма Казанского огня» рассказывает о группе молодых инженеров, художников и музыкантов. Ровно 60 лет назад – 6 апреля 1962 года – начался путь Студенческого конструкторского бюро «Прометей», где создавалось множество проектов в области аудиовизуального искусства.

«Может быть, те эксперименты, которые ставились молодежью XX века, дадут импульс для наших студентов, чтобы они творили, исследовали и привносили новое в музыкальную науку», – подчеркнула проректор по научной деятельности и вопросам развития Казанской консерватории Дилия Хайрутдинова.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Одним из гостей открытия стал Надир Альмеев – народный художник Республики Татарстан, художник СКБ «Прометей». В своей приветственной речи он рассказал о работе в конструкторском бюро, о важных, но так и не реализованных проектах «Прометея». Гость подчеркнул, что идеи могут быть полезны и для нынешнего поколения студентов, главное – объединить усилия и начать действовать.

Сценарист и звукорежиссер фильма Йусуф Бикчантаев выразил большое желание сотрудничать с консерваторией в реализации новых проектов: «У нас есть большие технические возможности, но не хватает музыкантов».

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

«Пожалуй, ключевым фактором в нашей работе является профессионализм и перфекционизм. Я думаю, для консерваторцев это тоже два знакомых и очень близких слова, это стал бы нашей точкой соприкосновения. Мы, со своей стороны, помогли бы по-новому раскрыть музыкантов, композиторов или исследователей», – дополнил Дидар Оразов, режиссер и сооснователь концепт-студии Formate.

Материал подготовила Мария Барабанова