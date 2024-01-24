В казанской колонии провели первый в этом году свадебный обряд

В исправительной колонии №2 Татарстана в этом году состоялся первый мусульманский свадебный обряд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по РТ

Осужденный, отбывающий срок в ИК-2, решил связать себя узами религиозного брака с любимой женщиной. Никах провел представитель духовного управления мусульман Республики Татарстан. Имам прочитал новобрачным проповедь, рассказал о целях, правах и взаимных обязательствах при заключении никаха.

«Это первый мусульманский свадебный обряд, проведенный в учреждении в этом году», – отметил врио заместителя начальника колонии Булат Галиуллин.