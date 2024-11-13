В Казанской кадетской школе отметили 100 – летие старейшего десантника Павла Клетнева

Фото: Анастасия Спивакова

В казанской кадетской школе-интернате им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения старейшего десантника России Павла Кузьмича Клетнёва. В этот день собрались его ученики, преподаватели, воспитанники и самые близкие люди, чтобы почтить память человека, который стал символом мужества и преданности служению Родине.

«Глядя в глаза этим мальчишкам, хочется сказать, что отец не зря вкладывал свою душу, на вас можно положиться и оставить то, что вам дали учителя и мой отец, будьте достойными», - сказал сын Павла Кузьмича Валерий Клетнёв.

С 2012 года Павел Клетнев решил возобновить практику прыжков с парашютом, прыгнул снова в 87-летнем возрасте. Свой последний прыжок он совершил в 95 лет.

«На сегодняшний день воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач взрослых, потому что наши дети — это наше будущее. Смотря на ребят кадетской школы, могу сказать, что наше будущее в достойных руках», - отметила внучка Павла Анастасия.

О дружбе и других достижениях рассказал ветеран воздушно-десантных войск, помощник по учебно-воспитательной работе Президента федерации бокса РТ, офицер-воспитатель Казанской кадетской школы-интерната им. Героя СССР Б.К. Кузнецова Талгат Камалиев.

«Сегодня прошло мероприятие, посвящённое 100-летию старейшего десантника, с которым дружили последние 12 лет. За эти годы у нас был выпуск ребят, Павел Кузьмич принимал активное участие в их воспитании, прививал им все необходимые навыки, прыжки с парашютом показывал на личном примере. Эти ребята, 13 человек, поступили и закончили Рязанское десантное училище, на данный момент они являются участниками СВО», – говорит он.

Камалиев отметил, что благодаря железному характеру и внутреннему стержню Клетнёв был настоящим русским солдатом. Несмотря на то, что всем ветеранам Великой Отечественной войны присваивали звание полковников, он до самого конца ходил в сержантских погонах. «Какой я полковник, я сержант», – говорил он. Павел Кузьмич жил в своём доме, в солдатских условиях. Был очень принципиальным, бесстрашным и честным человеком, много рассказывал о войне.

«Сегодняшний день показал, что такие мероприятия нужно проводить. Нынешнее поколение не видело этих героев, они не общались с ними напрямую, с ветеранами Великой Отечественной войны, поэтому мы постарались совместно с родителями показать видеоклипы и рассказать об этом герое. 13 лет назад был создан «Клуб десантник» за время существования клуба более 300 прыгнули с парашютом, более 500 прыгнули с парашютной вышки», – резюмировал Камалиев.

Павел Кузьмич Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рагозино Лаишевского района РТ. После начала Великой Отечественной войны в 1941-м поступил на 22-й авиационный завод, где был учеником слесаря, в августе 1942 года был призван в Красную армию. В декабре 1942 года прибыл в Ленинградский фронт, где до мая 1943 года принимал участие в боях по обороне Ленинграда. В июле 1943 года был зачислен в 8-ю бригаду 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Тейково Ивановской области, где готовился к войне во вражеском тылу, ежедневно тренировался, учился прыгать с парашютом. В 1944 году получил звание сержанта. В январе 1945 года с боями вступил на территорию Австрии, затем участвовал в освобождении Вены, а в конце апреля был выдвинут в сторону Праги.

В марте 1947 года он демобилизовался из армии, после чего вернулся в Казань и стал работать шофёром в 8-й автороте. Более 37 лет проработал на Казанском электромеханическом заводе. Активно занимался общественной деятельностью, участвовал в патриотическом воспитании молодёжи, являлся руководителем воздушно-десантного музея на базе Казанской средней школы №82 Приволжского района. Был старейшим десантником всей России. Был награждён: Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены», «За оборону Ленинграда», памятным знаком «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Материал Анастасии Спиваковой