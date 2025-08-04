В казанской кадетской школе-интернате отметили 95-летие со дня основания ВДВ

Фото: ВПК «Юный десантник»

Военно-патриотический клуб «Юный десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Павла Клетнёва совместно с Казанской кадетской школой-интернатом имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова провел встречу к 95-летию со дня основания Воздушно-десантных войск.

Среди гостей мероприятия были участник Великой Отечественной войны, имам мечети «Память» Харис Салихов, Герой России Расим Баксиков, ветеран 103-й дивизии, гвардии майор Альберт Галиуллин, генерал-майор Академии Национальной Безопасности России, председатель исполкома Всероссийской общественной организации Ветеранов «Боевое Братство» Вениамин Чубаренко, ветераны ВДВ и СВО и другие.

«Насыщенная программа мероприятия состояла из демонстрации фильмов о кадетской школе и жизни легендарного десантника РФ и РТ, участника ВОВ Павла Клетнёва, тематической экскурсии в школьный музей ВДВ, знакомства с самоходной артиллерийской установкой «Нона-С», выставки, посвященной Великой Отечественной войне и специальной военной операции, мастер-классов от активистов Молодой гвардии», – рассказал журналисту «Татар – информа» руководитель «Юного десантника» Талгат Камалиев.

Кроме того, на мероприятии 13-летний кадет Тимур Нуриев поставил новый рекорд России – отжался 100 раз на одной руке в честь 95-летия ВДВ.

В завершение гостей ждало показательное выступление воспитанников ВПК «Юный десантник». Герой России Расим Баксиков высоко оценил его, вручил юным бойцам грамоты и произнес напутственные слова.