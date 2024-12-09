В казанской кадетской школе открыли памятник самоходке «Нона-С»

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

В Казани появился памятник 120-мм дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установке «Нона-С». Церемонию открытия и митинг приурочили к Дню Героя России.

С инициативой об установке памятника три года назад выступили руководители военно-патриотического клуба «Юный десантник» им. гвардии сержанта ВДВ Павла Клетнева. Год назад началась работа по транспортировке и установке памятника. Таким образом, кадетская школа-интернат им. Кузнецова стала первой в Татарстане, во дворе которой стоит боевая техника.

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

«Эта боевая машина была привезена из города Омска. Мы ее восстановили, и сегодня, в День Героя России, мы открываем этот памятник в честь защитников всего Отечества», — обратился к присутствовавшим на торжественном митинге директор школы Андрей Кратков.

После церемонии открытия гости возложили цветы к мемориалу выпускникам школы – Героям Российской Федерации, погибшим на специальной военной операции.

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

Руководство школы-интерната в дальнейшем планирует установить на территории большие баннеры «Во славу Воздушно-десантных войск» в память о тех ребятах, которые сейчас воюют на СВО, и бюст участника Великой Отечественной войны гвардии сержанта ВДВ СССР, парашютиста-рекордсмена, совершившего последний прыжок в возрасте 95 лет, Павла Клетнева. Работы уже начались.

Яна Кузахметова