В Казанской кадетской школе-интернате открыли мемориальную доску Антону Россихину

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В казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова состоялась церемония открытия мемориальной доски выпускнику школы Антону Россихину, героически погибшему в ходе специальной военной операции.

«Это уже третья мемориальная доска в честь погибшего участника СВО. Затем в актовом зале школы на праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, члены военно-патриотического клуба «Юный десантник имени гвардии сержанта ВДВ Павла Клетнева» представили показательное выступление, которое получилось очень зрелищным, интересным и запоминающимся», – поделился с журналистом ИА «Татар-информ» руководитель клуба Талгат Камалиев.

На торжественном мероприятии вручили медали «За помощь СВО» директору школы Андрею Краткову и руководителю клуба «Юный десантник» Талгату Камалиеву. В свою очередь, школа передала в зону СВО маскировочные сети, сплетенные кадетами и педагогическим составом школы.