В казанской гимназии открыли «Парту Героя» в память о подполковнике Михаиле Ермолине

В гимназии № 125 Казани состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвящённой выпускнику школы, подполковнику Михаилу Ермолину, погибшему при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Мероприятие организовали Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии», партия «Единая Россия» и Комитет по делам детей и молодежи Казани, сообщили в реготделении МГЕР.

В церемонии приняли участие более ста человек — школьники, депутаты, родственники участников СВО и представители общественных организаций. Среди почётных гостей были депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон, депутат Госсовета РТ, руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов, начальник штаба местного отделения «Юнармии» Юлия Болотникова, директор гимназии Светлана Ахмерова, а также мама и сестра погибшего бойца — Алина и Елена Ермолины.

Образовательный проект «Парта Героя» реализуется «Единой Россией» в рамках партпроекта «Новая школа». Он призван в доступной форме знакомить учеников с земляками, проявившими личное мужество и совершившими доблестные поступки. На парте размещена информация о герое, его фотография, биография и описание подвига.

Илья Вольфсон подчеркнул важность сохранения памяти о погибшем. Он отметил, что взрослые обязаны передавать эту память молодому поколению, говорить правду и всегда помнить героев, защищающих страну. Участники почтили память подполковника минутой молчания и возложили цветы.

Михаил Ермолин родился 26 октября 1985 года. В 1999 году окончил гимназию № 125, затем учился в Казанском суворовском военном училище и Казанском высшем военно-авиационном училище. Служил в горячих точках, включая Чечню, Южную Осетию, участвовал в грузино-осетинском конфликте (2008), военной операции в Сирии (2015, 2020). С 2022 года участвовал в СВО, командовал реактивным артиллерийским дивизионом 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота.

1 марта 2022 года подразделение попало в окружение под Вознесенском. Ермолин на небронированном «Урале» под обстрелом прорвался к бойцам и эвакуировал 35 военнослужащих, доставил боеприпасы и помог раненым. На следующий день, 2 марта, спасая подчинённых, попал в засаду и получил смертельное ранение. Почти восемь месяцев он считался без вести пропавшим. В ноябре 2022 года его тело было найдено и идентифицировано.

Указом президента РФ от 19 декабря 2022 года Михаил Ермолин посмертно награждён орденом Мужества. Также он был удостоен медалей Жукова, Суворова, «За отличие в военной службе» всех степеней, медали «Участнику военной операции в Сирии» и других наград.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения МГЕР Риф Хуснутдинов отметил, что такие мероприятия вызывают сильные эмоции, и выразил радость от того, что молодёжь Казани уделяет внимание патриотизму и помнит героев, защищающих Родину.