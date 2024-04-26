В казанской гимназии Мануйловой откроют апарт-отель — здание украсят лепные цветы

В объекте культурного наследия «Гимназия Мануйловой» на улице Япеева в Казани построят апарт-отель на 21 номер. Проект реставрации и приспособления здания прошел экспертизу, следует из информации на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

В процессе реставрации специалисты планируют воссоздать исторический облик и месторасположение водосточных воронок, крыльцо на две стороны и навес дворового фасада, лепной декор фасадов — вставки в виде свитка и растительного орнамента. Отмечается, что восстановить лепнину в первоначальном виде не удастся из-за недостатка сведений о подлинном рисунке и его сложности. Подобран компромиссный вариант на основе наиболее распространенных элементов декора фасадов в стиле модерн: ленты, стебли, цветы подсолнуха, ромашки, розы и лютики. Главным элементом станет подсолнух, увитый лентами. За образцы взяты дом И.А. Сурина, дом Е.Г. Воронкова — А.В. Калягина, дом И.Н. Киселева, дом П.В. Каретникова.

Кроме того, в здании воссоздадут ограждения парадной и черной лестниц, дверные и оконные заполнения. Запланированы внутренние работы, непосредственно связанные с приспособлением объекта культурного наследия под апарт-отель, ремонт и замена коммуникаций. Окрасят его исходя из цветов, обнаруженных на участках фасадов, наименее пострадавших от воздействия осадков.