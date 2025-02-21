В казанской гимназии для девочек отметили День родного языка

Ко Дню родного языка в Гимназии №12 имени Фатихи Аитовой прошел ежегодный фестиваль «Халыклар дуслыгы». О том, как отмечают международный праздник в гимназии для девочек — в репортаже «Татар-информа».





В казанской Гимназии №12 обучаются дети разных национальностей. Большинство, конечно, татары, однако есть азербайджанцы и беларусы, учились представители чеченской и кыргызской диаспор. По словам директора школы Зуммарат Нагимовой, часто люди переезжают в Казань из Москвы и других регионов, только чтобы отдать своих детей в это учебное заведение. При этом обучение идет в основном на татарском языке, и лишь в старших классах такие предметы, как математика и физика, преподаются на русском.

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«В нашей школе обучаются дети разных национальностей и главная цель нашего фестиваля – показать, чем дышит каждый народ. Все мы одинаковые, но у всех нас разные традиции», — рассказала «Татар-информу» замдиректора по воспитательной работе Лейля Гайфуллина.

Фестиваль проводится с 2017 года. В нем участвует каждый школьник до единого (кроме выпускных классов и первоклассников). В этом году участвует 15 классов-команд.

«Если в классе 20 детей — все 20 детей будут задействованы в этом фестивале: выступают на сцене или готовят», — добавила Гайфуллина.

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Во время подготовки к фестивалю среди классных руководителей проходит жеребьевка — так каждая команда «получает» свою национальность: татары, русские, киргизы, марийцы, казахи, кубинцы, китайцы и другие. В этом году основным ориентиром для народов-участниц стал прогремевший XVI Саммит БРИКС.

«Жеребьевка проводится среди учителей, и они сами не знают, какой народ им выпадет. Дети сами с нетерпением ждут момента, когда учитель принесет тему. Заинтересованность детей в фестивале меня, как учителя, очень впечатляет», — поделилась замдиректора.

Программу самого фестиваля можно условно разделить на два блока: праздничный стол и номер-презентацию. В первой части дети презентуют праздничные столы – они буквально ломятся от разнообразия блюд. Далее – музыкально-танцевальные номера. Участникам необходимо за 5-7 минут показать культуру и традиции своего народа, и не всем, но некоторым командам даже удается выучить новый язык.

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Фестиваль «Дружба народов» — это внутреннее мероприятие гимназии. Жюри — это учителя и заучи. Победители получают дипломы и грамоты, а после выступлений и оглашения победителей все участники отправляются на чаепитие. Самая приятная часть — те самые блюда, которые участвовали в конкурсе.

Гимназия открылась в 1993 году в Вахитовском районе. В 2011 году образовательное учреждение переехало в новое здание в Московском районе.

«Нашу гимназию называют «Гимназией под двумя крыльями». Первое крыло — это Туфан Миннулин, а второе — Фатиха Аитова», — рассказала «Татар-информу» директор Нагимова.

В том же 2011 году гимназии было присвоено имя татарской меценатки Фатихи Аитовой, которая открыла в 1897 году первую в Казани гимназию для девочек. Ученицам преподавали не только религиозные, но и светские предметы, а также рукоделие. В гимназии действует музей Аитовой и мастерская.

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Большое значение для Гимназии №12 имеет личность Туфана Миннулина, которому в этом году исполняется 90 лет. После переезда в новое здание писатель принимал первых учениц. Сейчас здесь также находится музей, посвященный драматургу. В марте с прошлого года здесь проводится научно-практическая конференция Туфана Миннулина.

Гимназия также присуждает самым активным воспитанникам ежемесячную премию – 1 тыс. рублей, а лучшим выпускницам на «Последнем звонке» вручается серебряный браслет Туфана Миннулина.

«В нашей гимназии обучаются только девочки. Говорят, что обучать и воспитывать девочку — обучать и воспитывать общество», — отметила Нагимова.

В гимназии работает театр моды, проводятся уроки этикета и даже дефиле. В начальной школе ученицы проходят обязательные два года уроков в подиумном зале. Театральная студия «Хаят» также находится здесь.

«Женское образование — это не только уметь готовить. Наши девочки сами по себе трудолюбивые. В прошлом году у нас было 37 призеров республиканской олимпиады. Для гимназии, где учится более 400 человек, это большое достижение», — считает директор.