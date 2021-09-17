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Ру Тат
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17 сентября 2021  16:28
Гузель Хусаинова

В казанской гимназии №175 откроется кабинет психосоциальной поддержки 

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В гимназии №175 будет открыт кабинет психосоциальной поддержки. Об этом во время круглого стола, посвященного поддержке пострадавших во время стрельбы в казанской школе, сообщил председатель Российского красного креста Павел Савчук. 

Он рассказал, что кабинет должен открыться в ближайшее время, сейчас в него завозят оборудование. 

«Для оказания психосоциальной поддержки нами привлечены специалисты из Москвы, республики и партнерских организаций», – рассказал Савчук. 

Глава Красного креста добавил, что с момента трагедии было собрано 86 млн рублей в поддержку пострадавших и семей, которые потеряли своих детей. Кроме того, 56 работников получили выплаты.

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