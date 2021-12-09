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Общество
9 декабря 2021  18:50

В казанской гимназии №16 обновились после капремонта пищеблок и два спортзала

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В казанской гимназии №16 обновились после капремонта пищеблок и два спортзала
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В казанской татаро-английской гимназии №16, расположенной по улице Дубравная, отремонтировали пищеблок, спортзалы и блок начальных классов. Результаты капремонта оценил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. 

В столовой было создано около 80 посадочных мест, таким образом их количество достигло 204. Здесь провели электромонтажные работы, обновили потолки и напольное покрытие, отремонтировали стены, заменили вентиляцию. 

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В малом спортзале обновили стены, установили новые элементы освещения, покрасили полы, а в большом — заменили оконные блоки, полы, покрасили стены. 

Кроме пищеблока и спортзалов рабочие отремонтировали входную группу и блок начальных классов, передает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

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