В казанской галерее Зарипова откроется выставка художников «Ну, Заяц, погоди!»

Сегодня, 4 января, в галерее имени Ильдара Зарипова в Казани состоится открытие выставки Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ «Ну, Заяц, погоди!». Событие будет посвящено символу нового года по китайскому гороскопу — Кролику. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

На выставке можно будет увидеть сказочных зайцев Лады Аюдаг из имения отца декабриста Василия Ивашева в деревне Ивашевка и крольчиху Камиллу в костюме французских аристократов XVII века, а также пролетающего над Казанью сияющего огоньками Чёрного кролика.

Пастели Ирины Красновой-Волгиной перекликаются с пейзажами Елены Сунгатовой, Натальи Шенфельд, Юстины, Людмилы Яковлевой. Печворки Татьяны Гнездиловой и Вероники Музафаровой «Благородный кот», «Зайки на лужайке», «Новогодняя фея» создадут сказку вместе с кипрскими зайцами Татьяны Пашагиной. В экспозиции также окажутся представлены зимние акварели Натана Солодухо.

На выставке также пройдет награждение подарками и дипломами Министерства культуры РТ участников юбилейных мероприятий 2022 года: художников, поэтов, членов съемочной группы документального фильма по выставкам Казанского отделения ПСХ СНГ «На просторах Татарстана». Будут объявлены условия нового международного конкурса «Лучший художник года» с показом Кубка победителя.

На открытии также можно будет услышать стихи Елены Черняевой, Лады Аюдаг, Натана Солодухо, романсы на музыку Алсу Валеевой в ее исполнении.