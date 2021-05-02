В казанской галерее Зарипова откроется выставка, посвященная женскому взгляду на войну

В преддверии Дня Победы, 4 мая, в казанской галерее имени Ильдара Зарипова откроется посвященная войне всероссийская выставка Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ «Выходила на берег Катюша....». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в местном отделении организации.

Зрители увидят работы Лады Аюдаг, Ирины Красновой-Волгиной, Дании Гайнетдиновой, Миши Краева, Татьяны Шаталиной, Надии Голощаповой из Ижевска, а также мастеров печворка — Татьяны Гнездиловой и Вероники Музафаровой.

«Всего в экспозиции будет представлено 12 картин отделения и 20 детских работ», — рассказала председатель отделения Лада Аюдаг.

По словам собеседницы агентства, эту выставку художники посвятили всем матерям, женам, сестрам и дочерям, потерявшим своих родных на войне. В частности, сама Аюдаг в картине «Ожидание» изобразила горе своей прабабушки, всю жизнь ждавшей войны трех погибших молодыми сыновей-офицеров. Эта работа получила звание лауреата и медаль на международной выставке «Арт-Россия» в Москве осенью 2020 года.

На картинах Михаила Краева изображена военная техника, без которой победа была бы невозможна. А мастера печворка представят картину из ткани, на которой запечатлена невеста, провожающая своего любимого на войну.

«На тканой картине изображена невеста без лица. Печворк Татьяны Гнездиловой и Вероники Музафаровой обобщает то, что миллионы женщин и девушек проводили своих мужчин на войну и до конца жизни хранили надежду на их возвращение, не получая похоронок»,— поделилась своим прочтением Лада Аюдаг.

В годы Великой Отечественной войны на добровольной основе и по призыву в армию ушли более 500 тыс. женщин. А если учесть всех женщин, кто захотел помочь своим отцам, мужьям и братьям, то их наберется более миллиона. Это медсестры, врачи, летчицы и радистки, партизанки, разведчицы, переводчицы, телефонистки, повара и многие другие. Их вклад в Победу 1945 года неоценим.

К тому же о том, что Победа ковалась миллионами рук тружениц тыла — знают почти в каждой семье на территории России и других постсоветских стран. Именно об этом работы новой участницы отделения Надии Голощаповой, жительницы Ижевска.

Условное название установок залпового огня «Катюша», появившееся во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, тоже представляет собой имя женщины. Особенно хорошо это почувствовали воспитанники изостудии «Простор» Дома детско-юношеского туризма и экскурсий «Простор», ученики школы №177 Казани, изобразив не только героинь войны, но и гвардейский миномет «Катюша».

На открытии выставки выступят поэты — Елена Черняева, Лада Аюдаг, Натан Солодухо, Наиль Сиразетдинов. Экспозиция будет работать до 12 мая.