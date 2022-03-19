В казанской галерее Зарипова откроется персональная выставка Натана Солодухо

Фото предоставлено Казанским отделением Профессионального союза художников СНГ

19 марта в галерее имени Ильдара Зарипова в Казани состоится открытие выставки Натана Солодухо «Мозаика-22», приуроченной 70-летнему юбилею художника. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

«Натан Солодухо — участник многих выставок самодеятельного творчества и профессиональных художников. Работы выставлялись в России, Франции, Италии, США и других странах. Имеет медали и грамоты лауреата различных выставок», — говорит художница.

На мартовской выставке «Мозаика-22» представлено 30 работ разного жанра. Это живописные и графические портреты, пейзажи, тематические композиции на военные и бытовые темы, выполненные в технике акварели, с использованием фломастеров, карандаша, а также масляными красками. Сюжеты картин имеют психологическую направленность, философское осмысление окружающей действительности и внутреннего мира человека.

В программе открытия — осмотр выставки, чтение стихов автором и гостями-поэтами, выступление композитора и исполнительницы романсов на стихи казанских поэтов Алсу Валеевой.

Натан Солодухо — физик и искусствовед по образованию. Доктор философских наук, профессор, возглавляет кафедру философии КНИТУ-КАИ и руководит Культурологическим центром. Заслуженный деятель науки РТ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор философских наук, профессор, член Союза российских писателей и Союза писателей Республики Татарстан, действительный член ряда Российских академий. Учился в казанской художественной школе №1, посещал изостудию Дворца Химиков, которой руководил художник Рашит Галимов.