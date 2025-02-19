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Культура 19 февраля 2025 17:10

В казанской галерее «Хазинэ» состоится лекция ко дню рождения Баки Урманче

В четверг, 20 февраля, в галерее «Хазинэ» Казанского Кремля пройдет первая встреча в рамках культурного лектория «Миллиард.Татар». Она будет приурочена ко дню рождения татарского художника и скульптора Баки Урманче.

В галерее состоится экскурсия по выставке картин Баки Урманче и лекция о творчестве выдающегося татарского живописца и скульптора. Заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности ГМИИ РТ Дина Хисамова расскажет о вкладе художника в развитие татарской и российской культуры, а также о том, чем он запомнился современникам.

Лекция начнется в 18:00.

#баки урманче #галерея Хазине #хазинэ #живопись
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