В казанской галерее «Хазинэ» состоится лекция ко дню рождения Баки Урманче

В четверг, 20 февраля, в галерее «Хазинэ» Казанского Кремля пройдет первая встреча в рамках культурного лектория «Миллиард.Татар». Она будет приурочена ко дню рождения татарского художника и скульптора Баки Урманче.

В галерее состоится экскурсия по выставке картин Баки Урманче и лекция о творчестве выдающегося татарского живописца и скульптора. Заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности ГМИИ РТ Дина Хисамова расскажет о вкладе художника в развитие татарской и российской культуры, а также о том, чем он запомнился современникам.

Лекция начнется в 18:00.