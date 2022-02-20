news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
20 февраля 2022  15:37
Эльза Кузнецова

В казанской галерее им. Зарипова откроется выставка ко Дню защитника Отечества

news_top_970_100
В казанской галерее им. Зарипова откроется выставка ко Дню защитника Отечества

22 февраля в галерее им. Ильдара Зарипова состоится открытие выставки ко Дню защитника Отечества. В этом году она имеет «Посвящение 210-летию начала Отечественной войны 1812 года». Экспозиция подготовлена Казанским отделением Профессионального союза художников СНГ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель отделения Лада Аюдаг.

Эпицентром экспозиции станет акварель Натана Солодухо «Бородино». Также оригинальную графику с изображением современных военных самолетов и птиц, напоминающих их по форме, покажет зрителям Михаил Краев. 

Памятники защитникам Брестской крепости можно будет увидеть на рисунках Лады Аюдаг. Также на выставке покажут свои работы член союза дизайнеров России — Ирина Краснова-Волгина, художницы Татьяна Шаталина, Юстина Симоник. 

Взрослых художников поддерживают своими рисунками воспитанники изостудии «Простор» Дома детско-юношеского туризма и краеведения «Простор» Казани.

На презентации с авторскими стихами выступят Натан Солодухо, Лада Аюдаг, Елена Черняева и другие. Начало запланировано на два часа дня.

Двери выставки будут открыты до 5 марта.

#лада аюдаг #День защитника Отечества
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное