В казанской галерее им. Зарипова откроется выставка ко Дню защитника Отечества

22 февраля в галерее им. Ильдара Зарипова состоится открытие выставки ко Дню защитника Отечества. В этом году она имеет «Посвящение 210-летию начала Отечественной войны 1812 года». Экспозиция подготовлена Казанским отделением Профессионального союза художников СНГ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель отделения Лада Аюдаг.

Эпицентром экспозиции станет акварель Натана Солодухо «Бородино». Также оригинальную графику с изображением современных военных самолетов и птиц, напоминающих их по форме, покажет зрителям Михаил Краев.

Памятники защитникам Брестской крепости можно будет увидеть на рисунках Лады Аюдаг. Также на выставке покажут свои работы член союза дизайнеров России — Ирина Краснова-Волгина, художницы Татьяна Шаталина, Юстина Симоник.

Взрослых художников поддерживают своими рисунками воспитанники изостудии «Простор» Дома детско-юношеского туризма и краеведения «Простор» Казани.

На презентации с авторскими стихами выступят Натан Солодухо, Лада Аюдаг, Елена Черняева и другие. Начало запланировано на два часа дня.

Двери выставки будут открыты до 5 марта.