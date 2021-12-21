В казанской галерее им. Ильдара Зарипова откроется выставка «Полосатый рейс»

23 декабря в казанской галерее им. Ильдара Зарипова состоится открытие новогодней выставки «Полосатый рейс». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Казанского отделения профессионального союза художников СНГ, организатор выставки Лада Аюдаг.

«В общей сложности в экспозиции будет представлено 20 работ. И пока астрологи определяются во мнении, какого цвета — черного или голубого будет по китайскому Гороскопу приближающийся 2022 год Водяного Тигра, художники Казанского отделения уже написали картины к Новому году, чтобы задобрить новый символ наступающего года», — отметила собеседница агентства.

В работах художников Азизы Абдураимовой и Михаила Краева Чёрный Тигр артистичен и красочен. Мощный и смелый — на охоте рядом с нгомбо — знахаркой из Западной Африки он изображен на картине Лады Аюдаг.

Голубой пейзаж украшает пейзажаи Надии Голощаповой из Ижевска, члена союза дизайнеров России — Ирины Красновой-Волгиной, художниц Марины Абрамовой Дании Гайнетдиновой, Любови Яковлевой, Татьяны Рахимовой. Поэт, философ и художник Натан Солодухо предложил проложить путь в новом году, как на своей картине «Лыжня на Луну».

Традиционными тиграми поддерживают выставку рисунки воспитанников изостудии «Простор» Дома детско-юношеского туризма и краеведения «Простор» Казани.

«На открытии выставки выступит народный артист ТАССР Эмиль Заляльдинов, прозвучат стихи от казанских поэтов, романсы Алсу Валеевой, в роли Снегурочки выступит поэтесса Елена Черняева», — поделилась подробностями Лада Аюдаг.

Выставка будет открыта по 6 января 2022 года.