В казанской галерее имени Ильдара Зарипова откроется выставка «Цветария»

Завтра, 15 сентября, в городской галерее имени Ильдара Зарипова в Казани откроется выставка «Цветария». Эта экспозиция — одно из мероприятий проекта, ставшего грантообладателем Фонда культурных инициатив Президента РФ. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

Выставка — итог конкурса детского рисунка арт-проекта «Цветария» по мотивам одноименного цикла сказок писательницы и художницы Лады Аюдаг. Тридцать лучших рисунков казанских школьников в возрасте от семи до 18 лет стали иллюстрациями в яркой итоговой книге сказок, вышедшей в издательстве «Заман». Обложку «Цветарии» украшают 55 рисунков, попавших в отборочный тур. Подлинные рисунки детей-победителей будут представлены зрителям.

На открытии каждый юный художник получит в подарок книгу «Цветария». Также состоится награждение их педагогов дипломами грантозаявителя — издательства «Заман».

Перед детьми выступит директор издательства Марат Гарифзянов, поздравит победителей и сама автор сказок — Лада Аюдаг. К гостям мероприятия также обратятся члены команды проекта: художник Михаил Краев, заведующая музеем Баки Урманче Гелюся Асфандьярова и руководитель галереи имени Ильдара Зарипова Ольга Агафонова.

Выставка продлится до 25 сентября. Желающие смогут познакомиться и с самой книгой сказок «Цветария».